Активистку фемдвижения арестовали в Москве за пост с логотипом "Умного голосования"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил административный арест активистке-феминистке Дарье Серенко по статье о демонстрации символики экстремистской организации за пост в соцсети с логотипом "Умного голосования".

Серенко отправили под арест на 15 суток, сообщил "Интерфаксу" адвокат Даниил Берман в среду.

Суд признал Серенко виновной по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистской организации).

Активистка была задержана накануне в Москве из-за поста в инстаграме с логотипом "Умного голосования".

В сентябре прошлого года в Роскомнадзоре сообщили, что сайт "Умное голосование" заблокирован в РФ, так как он используется для продолжения деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) и внесен в реестр запрещенной в России информации.