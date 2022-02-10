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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:31Заразились
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Рост COVID-заболеваемости в Москве объяснили изменением порядка учета

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом в российской столице связан с учетом результатов экспресс-тестирования наряду с тестами ПЦР, сообщил оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Теперь к ежедневному учету случаев COVID-19 наряду с результатами ПЦР-диагностики принимаются результаты проведенных в поликлиниках (в отделениях для приема горожан с симптомами ОРВИ) исследований на наличие антигена к возбудителю (экспресс-тестов) без необходимости дожидаться подтверждения результатом ПЦР-исследования. При сохранении прежней методики учета новых случаев сегодня наблюдалось бы существенное падение заболеваемости", - говорится в сообщении.

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В оперштабе уточнили, что такие изменения обусловлены постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 4 февраля 2022 года.

"Для самих пациентов алгоритм лечения не меняется. Как и раньше, наблюдение и лечение от коронавируса начинается для пациентов с симптомами ОРВИ после получения положительного результата экспресс-теста", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что середина недели традиционно сопровождается увеличением зафиксированных случаев: понедельник и вторник являются "пиковыми" днями обращения граждан в медучреждения, а результаты тестов поступают к середине недели.

10 февраля в Москве за сутки госпитализировали 1 374 пациента с коронавирусом и выявили 22 747 новых случаев заражения. Прирост по сравнению с предыдущим днем составил почти 98%.

Хроника 09 января 2020 года – 10 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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