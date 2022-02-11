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Суд арестовал четырех мигрантов, убивших продавщицу подмосковной "Пятерочки"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье санкционировал арест четверых иностранцев, задержанных по подозрению в нападении на сельский магазин и избиении до смерти кассира. Об этом сообщила представитель регионального главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Истра судом арестованы сроком на два месяца четверо обвиняемых в разбойном нападении на магазин и причинении смертельных травм продавцу-кассиру (часть 4 статьи 162 УК РФ и части 4 статьи 111 УК РФ)", - сказала Врадий в пятницу журналистам.

В среду официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники уголовного розыска областного главка полиции задержали четверых граждан одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемых в разбойном нападении на продуктовый магазин в селе Новопетровское, где они избили кассира и управляющую.

По данным следствия, иностранцы похитили из сейфа 96 тысяч рублей. После этого они выбежали на улицу и с соучастниками избили супруга директора магазина, который приехал забрать ее с работы. От полученных травм кассир скончалась на месте, управляющая магазином и мужчина госпитализированы в городскую больницу.

В СМИ сообщалось, что мигранты с битами совершили нападение на магазин "Пятерочка" в подмосковной Истре.

Подмосковье Московская область

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