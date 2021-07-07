Квадратный метр новостройки в Москве подорожал с начала года на 18%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы массового сегмента выросла на 18% за прошедшие шесть месяцев, подсчитали в агентстве "Метриум".

"Средняя цена квадратного метра составила 245 470 руб. за кв. м (+2,8% за месяц; +9,1% за три месяца; +18,3% за шесть месяцев; +35% за 12 месяцев)", - уточнили в компанию

Там добавили, что за прошедшие шесть месяцев рост средневзвешенных цен отмечен во всех округах Москвы в диапазоне 11,2-27,4%. Наибольший прирост зафиксирован в ЮАО (+27,4%). Второй округ по динамике роста цен - ЗАО с 284 тыс. руб. за кв.м (+24,4%). В СЗАО цена квадратного метра выросла на 22,4% до уровня в 266 тыс. руб.

Средняя цена в Новой Москве достигла 191 тыс. руб. за кв.м, что скоро будет сопоставимо с уровнем цен на некоторые проекты в "старой" Москве. Средневзвешенный бюджет предложения квартир массового сегмента по итогам первого полугодия составил 12,73 млн руб. (+2,9% за прошедший месяц; +5,9% за 3 месяца; +11,8% за 6 месяцев; 22,8% за 12 месяцев). Самое доступное предложение в городе сейчас оценивается в 4,5 млн руб. За эту сумму можно приобрести студию площадью 14,5 кв.м. в Кузьминках.

При этом средняя площадь столичной квартиры, находящейся в экспозиции, снизилась за последние 12 месяцев на 5,1 кв.м (с 57 до 51,9 кв.м).

Сократился и объем предложения. По итогам I полугодия 2021 года на рынке новостроек массового сегмента в реализации находились 90 проектов с общим объемом предложения около 11 445 квартир, суммарная площадь лотов составила 593 тыс. кв. м. Количество экспонируемых лотов относительно конца прошлого года снизилось на 19%, а продаваемая площадь уменьшилась на 23,5%. В первой половине 2021 года первичный рынок жилья массового сегмента пополнился девятью новыми проектами. Кроме того, был объявлен старт продаж 40 новых корпусов в представленных на рынке комплексах.

"Подобную статистику нового объема можно назвать относительно высокой, так как за аналогичный период прошлого года вышли только пять новых проектов и стартовали 15 корпусов в "старых". Тем не менее, в июне 2021 года в экспозиции находилось всего 11,4 тыс. квартир (-19% за шесть месяцев; -30,5% за 12 месяцев), что близко к минимальным значениям апреля 2021 года, когда объем предложения массового сегмента опустился до уровня в 10,1 тыс. квартир", - комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании.