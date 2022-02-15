В Москве у Казанского вокзала прорвало трубу с горячей водой
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Москве, в районе Казанского вокзала прорвало трубу с горячей водой, сообщили в пресс-службе регионального управления ГАИ.
Из-за этого полностью перекрыто движение по Рязанскому переулку в районе дома 1.
На месте происшествия дежурят экипажи ДПС, решается вопрос о перемещении припаркованных машин в безопасное место.
По переулку перекрыто движение от Басманного переулка до Рязанского проезда, уточнил Департамент транспорта Москвы.
На месте работают оперативные службы.