В Москве у Казанского вокзала прорвало трубу с горячей водой

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Москве, в районе Казанского вокзала прорвало трубу с горячей водой, сообщили в пресс-службе регионального управления ГАИ.

Из-за этого полностью перекрыто движение по Рязанскому переулку в районе дома 1.

На месте происшествия дежурят экипажи ДПС, решается вопрос о перемещении припаркованных машин в безопасное место.

По переулку перекрыто движение от Басманного переулка до Рязанского проезда, уточнил Департамент транспорта Москвы.

На месте работают оперативные службы.