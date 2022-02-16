В Москве за сутки были госпитализированы с коронавирусом 1 036 человек

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве заболели коронавирусом 11 262 человека, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне сообщалось о 8 160 инфицированных гражданах. Таким образом, заболеваемость в столице выросла на 3 102 случая, или на 38%.

Суточный показатель заболеваемости в городе вырос после пятидневного снижения.

За 24 часа были госпитализированы 1 036 человек.

За сутки коронавирус привел к смерти 87 человек. Общее число скончавшихся от COVID-19 в столице достигло 40 273.

Выздоровели за сутки 37 779 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 281 792 человека.

Днем ранее сообщалось о 29 967 выписанных и 84 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 16 февраля составляет 2 632 914.