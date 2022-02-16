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Собянин пообещал удвоить парк электробусов за два года

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сейчас в Москве тысяча электробусов, а сеть их маршрутов выросла до 790 км. К концу 2023 года их станет две тысячи, пообещал во "ВКонтакте" мэр города Сергей Собянин.

Он напомнил, что электробусы от других видов общественного транспеорта отличаются более тихим ходом и меньше вредят экологии. По его сведениям, за счет использования электробусов в 2021 году выбросы парниковых газов снизились на 30 тысячи тонн.

Городской Департамент транспорта уточнил, что в 2022 году власти планируют закупить 450-500 электробусов, оставшуюся часть приобретут в 2023 году.

Первый электробус в Москве запустили в сентябре 2018 года. Дептранс напомнил, что, по поручению мэра, с 2021 года перестал закупать дизельные автобусы.

"Сейчас в Москве на 68 маршрутах работают 1000 электробусов. Все электробусы - российского производства, их нам поставляют ПАО "КАМАЗ" и "Группа ГАЗ". Стоимость - на 30% дешевле европейских аналогов. Они обслуживаются по контракту жизненного цикла, производитель обязуется обеспечить бесперебойный выход на линию каждого электробуса", - говорится в пресс-релизе.

Москва Сергей Собянин Дептранс КАМАЗ ГАЗ

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