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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:02

Очевидцы сообщили о задержаниях на несогласованной акции в Москве

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 10 человек задержаны в центре Москвы в ходе несанкционированной акции, связанной с ситуацией на Украине.

Как сообщают очевидцы, участники шли по Новому Арбату с плакатами и выкрикивали лозунги.

"Сейчас задержано не менее десяти человек, задержания продолжаются. Всех задержанных помещают в автозак", - сказал агентству один из очевидцев.

24 февраля на Пушкинской площади в Москве также прошла несогласованная акция, связанная с ситуацией на Украине. По данным ГУ МВД России, были задержаны 600 ее участников.

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