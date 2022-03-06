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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:41

В Москве полицейский автобус с задержанными на акции попал в ДТП

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Полицейский автобус с задержанными за участие в несанкционированном мероприятии в Москве попал в аварию, есть пострадавшие, сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного управления МВД.

"Сегодня около 15:10 на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Хамовнический вал произошло ДТП с участием автобуса ГУ МВД России по Москве, который двигался со включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. На момент ДТП в автобусе находились 29 человек, из которых 5 сотрудников полиции и задержанные за участие в несанкционированном мероприятии граждане", - сказали в управлении.

Как сообщили в полиции, "по предварительным данным, 9 участников ДТП получили легкие ушибы, три сотрудника полиции и 6 граждан".

Отмечается, что все осмотрены медицинскими работниками. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

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