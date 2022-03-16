Кассация оставила в силе приговор Соболь по "санитарному делу"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор оппозиционерке Любови Соболь, осужденной к полутора годам ограничения свободы по делу о нарушении санэпидправил на несогласованной акции протеста 23 января прошлого года в столице (так называемое санитарное дело).

"Тем не менее, кассационный суд не захотел услышать наши доводы и оставил приговор без изменения. Впереди ЕСПЧ", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин в среду.

Преображенский суд Москвы 3 августа 2021 назначил Соболь полтора года ограничения свободы, признав ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Согласно приговору, на Соболь были возложены следующие ограничения: не выходить из дома в период с 22:00 до 6:00, не менять постоянного места жительства без уведомления, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не выезжать за пределы Москвы и области без уведомления специализированного органа.

В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с не согласованной властями акцией протеста в Москве 23 января 2021 года в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

После мероприятия правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По нему были задержаны несколько соратников и сторонников оппозиционера, а также его брат.

Сама Соболь в настоящее время находится за границей. Об ее отъезде из России в Стамбул в августе "Интерфаксу" сообщил осведомленный источник. В октябре прошлого года карточка Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

В апреле 2021 года она была осуждена по другому делу - о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Мировой суд назначил оппозиционерке год исправительных работ условно. Впоследствии суд заменил условное наказание на реальные исправительные работы.