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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:21

Сильный ветер в Москве повалил за двое суток более 60 деревьев

Сильный ветер в Москве повалил за двое суток более 60 деревьев
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Шквалистый ветер, порывы которого превышали 20 м/с, повалил в субботу и воскресенье более 60 деревьев в Москве. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В результате падения деревьев механические повреждения получили свыше 30 автомобилей", - сказал собеседник агентства в понедельник.

По данным других источников "Интерфакса", в городе были повреждены несколько городских конструкций и кровля жилого дома на юго-западе Москвы.

Из-за падения дерева в Ферганском проезде в субботу травмы получила 49-летняя женщина, она госпитализирована с ушибами в состоянии средней тяжести.

Власти столицы в понедельник заявили, что городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды.

"Все поваленные сильным ветром за двое суток деревья распилены и вывезены, поврежденные конструкции демонтированы", - сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Днем в Москве ожидаются снег и мокрый снег, колебания температуры воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса. Возможны порывы ветра до 18 м/с.

"Непрерывно мониторится состояние улично-дорожной сети. При необходимости проведем противогололедную обработку особо опасных участков", - говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

Москва
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