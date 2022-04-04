В киосках печати можно будет купить билет в метро и пополнить "Тройку"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В киосках печати около станций московского метрополитена и остановок общественного транспорта начнут продавать проездные билеты, сообщил в понедельник заммэра столицы Максим Ликсутов.

"В пилотном режиме мы запускаем продажу проездных билетов в киосках печати возле станций метро и остановок. Там же можно пополнить "Тройку", - привели слова Ликсутова в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Пока билеты можно купить только в одном киоске – на улице Первомайская. В случае успеха департамент расширит такой способ продажи билетов на весь город.