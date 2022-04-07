Большую Дмитровку перекроют в Москве на время церемонии прощания с Жириновским

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Движение транспорта будет перекрыто на улице Большая Дмитровка в Москве в пятницу, 8 апреля, в связи с проведением церемонии прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"8 апреля в связи с проведением церемонии прощания с 06:00 до окончания мероприятия будет перекрыто движение транспорта по улице Большая Дмитровка на участке от улицы Охотный Ряд до Дмитровского переулка", - говорится в сообщении.

Жириновский будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве в пятницу после церемоний отпевания и прощания, сообщила ранее пресс-служба Государственной Думы.

Церемония отпевания состоится утром 8 апреля в Храме Христа Спасителя (начало в 8:00), церемония прощания - в колонном зале Дома союзов (с 11:00 до 13:00). Начало похоронной церемонии на Новодевичьем кладбище - 14:00.

Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. 2 февраля он был госпитализирован с коронавирусом.