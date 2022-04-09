Московские дороги промоют шампунем после зимы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Первая в нынешнем году промывка дорог с применением специального средства пройдет в столице, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в субботу.

"Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", - сказал он.

Бирюков уточнил, что спецсредством промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой.

Как пояснил заммэра, " в недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб".

Бирюков добавил, что дорожный шампунь совершенно безопасен, полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.