Сроки восстановления дома в Ступине после взрыва оценили в полгода

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Пятиэтажку в Ступине, где 11 апреля на четвертом этаже взорвался газ, рассчитывают восстановить за четыре-шесть месяцев, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Ранее, так же предварительно, назывались сроки в шесть-восемь месяцев

"Дом, пострадавший от взрыва, планируется восстановить. На данный момент ожидается заключение специалистов ремонтно-экспертной компании "Стрела" для того, чтобы оценить состояние перекрытий и перспективы восстановления здания", - говорится в сообщении.

Готовится план-проект восстановительных работ. Вещи жильцов восстанавливаемых квартир - мебель и бытовую технику - обещают вывезти на хранение в муниципальное отапливаемое помещение.

При взрыве газа погибли шесть человек. Еще двадцать пострадали.

Жильцам трех подъездов из шести разрешили вернуться жить домой. 31 человек пока живут в гостинице.