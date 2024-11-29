Житель Ступина получил пожизненное за гибель шести человек при подрыве пятиэтажки

По версии следствия, Алексей Зарубин планировал взорвать жену и детей

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Московский областной суд приговорил Алексея Зарубина к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве общеопасным способом шести человек в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в Ступине, сообщили в СКР.



Подсудимый признан виновным в совершении общеопасным способом убийства шести человек, трое из которых дети, в покушении на убийство четырех человек, здоровью которых был причинен тяжкий вред, и умышленном уничтожении чужого имущества (пп. "а,в,е" ч.2 ст. 105 УК, ч.3 ст.30 пп. "а,е" ч.2 ст.105 УК, ч.2 ст.167 УК). Расследование было на контроле в центральном аппарате СК.

Следствие и суд установили, что в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил убить жену и детей, инсценировав преступление как бытовой взрыв газа. Для этого он заткнул одеялом вентиляционный канал, а утром 11 апреля открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите, после чего, укрывшись в туалетной комнате, произвел воспламенение газовоздушной смеси (ранее сообщалось, что взрыв произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома). В результате произошел мощный взрыв, обрушился подъезд многоэтажного жилого дома, погибли шесть человек, в том числе жена и двое детей подсудимого, а также еще четыре жильца получили тяжелые травмы. Собственникам квартир причинен значительный материальный ущерб.

"Сложность в расследовании заключалась в доказывании, а также в том, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем и опровергались, поскольку не находили своего подтверждения", - отметили в СК.