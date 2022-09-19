Суд на месяц сократил срок мундепу Горинову, осужденному за распространение фейков о ВС РФ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Московский городской суд сократил срок наказания на один месяц муниципальному депутату Красносельского округа Москвы Алексею Горинову, который был осужден на 7 лет колонии общего режима за распространение ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ.

"Горинову назначено наказание в виде 6 лет и 11 месяцев, в остальном приговор Мещанского суда Москвы от 8 июля 2022 года - оставлен без изменений", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Как сообщалось, 8 июля Мещанский суд признал Горинова виновным в преступлении, предусмотренным ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения по мотивам политической ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы), и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В конце апреля Горинов был арестован Пресненским судом Москвы по обвинению в совершении преступления по ч.2 ст. 207.3 УК РФ.

Депутат вину не признал.

Вторым фигурантом по уголовному делу проходит глава совета депутатов Красносельского округа Елена Котеночкина. Однако она, как уточнила "Интерфаксу" сторона защиты, в настоящий момент находится не в России. Котеночкина арестована заочно.

По данным следствия, 15 марта 2022 года Горинов и Котеночкина во время открытого заседания совета депутатов округа допустили ряд высказываний, "содержащих не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах РФ". Видеозапись заседания муниципальных депутатов была официально размещена на сайте совета и на других интернет-ресурсах и вызвала общественный резонанс.