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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Москвичи смогут пожениться на речном трамвайчике во время круиза по Москве-реке

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Новая выездная площадка для регистрации брака открылась в Москве на теплоходах, курсирующих по Москве-реке, сообщила журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Красная горка считается началом свадебного сезона, и в этом году он начинается с яркого события - открытия новой необычной площадки. Теперь пожениться можно на Москве-реке, на речных трамвайчиках во время мини-круизов", - сказала вице-мэр.

По ее словам, на открытии площадки зарегистрировать брак на воде смогут 20 пар.

"Для каждой пары тематически украшенный теплоход совершит 30-минутную прогулку по центру столицы. В этот день мы подготовили подарки для всех молодоженов, вне зависимости от того, на какой площадке пройдет их торжественная регистрация: все пары бесплатно получат снимки от профессионального фотографа, а также свадебные наборы", - добавила Ракова.

Заммэра отметила, что регистрации брака на речных трамвайчиках Флотилии "Рэдиссон Ройал" будут проходить в таком же формате весь теплый сезон с мая по сентябрь.

Свадебные круизы стартуют в 10 часов утра от гостиницы "Украина", проходят вдоль Пресненской набережной по направлению к деловому центру "Москва-Сити" и обратно.

Торжественные церемонии бракосочетания пройдут на фоне небоскребов: молодожены обменяются кольцами и поставят подписи на фоне высоток "Москва-Сити".

По словам заммэра, новые нестандартные локации для молодоженов открываются ежегодно в рамках проекта мэра Москвы по выездной регистрации брака.

Москва Москва-река Анастасия Ракова
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