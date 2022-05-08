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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Холодный атмосферный фронт подойдет к столице в воскресенье с северо-запада, пойдут дожди, ветер усилится до 18 м/с, прогнозируют синоптики.

По данным на сайте Росгидромета, 8 и 9 мая в Москве может выпасть до 26 мм осадков - около половины месячной нормы (51 мм). Вероятность такого погодного сценария - от 84 до 91%.

Осадки, по расчетам Росгидромета, распределятся следующим образом: днем в воскресенье - до 3 мм (возможна гроза), в ночь на понедельник - до 14 мм, днем в понедельник - до 9 мм.

Ранее о резком изменении погоды к 9 мая в Москве - похолодании, порывистом ветре, дождях и грозах - предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его информации, 8 мая в Москве и области будет до 17-19 градусов тепла и облачно, а 9 мая прогнозируются 10-12 градусов, пройдут кратковременные дожди. Вильфанд убежден, что в День Победы над столицей придется разгонять облака.

Москва Росгидромет
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