Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

До 40% месячной нормы осадков может выпасть к утру в Москве

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, во второй половине дня и в ночь на пятницу в столице ожидается сильный дождь, возможна гроза, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в четверг.

"В отдельных районах может выпасть до 19 мм осадков – это почти 40% от месячной нормы. Возможны порывы ветра до 18 м/с", - говорится в сообщении.

Месячная норма осадков мая в Москве – 51 мм.

В мэрии заявили, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.

"На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", - подчеркивается в сообщении.

По информации властей, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.

К устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады "Мосводостока".

Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства Москвы.

Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что по прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 15:00 с сохранением до конца суток 12 мая в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза. "Шквалистое усиление ветра порывами 18 м/с", - говорилось в сообщении ведомства.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЧС предупредило москвичей о ветре с порывами до 20 м/с до конца вторника

Салют в Москве посмотрели 2,5 млн человек

Салют в Москве посмотрели 2,5 млн человек

Более 1 млн человек участвуют в акции "Бессмертный полк" в Москве

Путин присоединился к акции "Бессмертный полк" в центре Москвы

Путин присоединился к акции "Бессмертный полк" в центре Москвы

В Москве завершился парад Победы

В Москве завершился парад Победы

Воздушную часть парада Победы отменили в Москве и других городах РФ

Салют в честь Дня Победы можно будет увидеть в 19 парках Москвы

Салют в честь Дня Победы можно будет увидеть в 19 парках Москвы

В Москве провели профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду

В Москве провели профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });