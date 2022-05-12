До 40% месячной нормы осадков может выпасть к утру в Москве

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, во второй половине дня и в ночь на пятницу в столице ожидается сильный дождь, возможна гроза, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в четверг.

"В отдельных районах может выпасть до 19 мм осадков – это почти 40% от месячной нормы. Возможны порывы ветра до 18 м/с", - говорится в сообщении.

Месячная норма осадков мая в Москве – 51 мм.

В мэрии заявили, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.

"На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", - подчеркивается в сообщении.

По информации властей, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.

К устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады "Мосводостока".

Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства Москвы.

Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что по прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 15:00 с сохранением до конца суток 12 мая в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза. "Шквалистое усиление ветра порывами 18 м/с", - говорилось в сообщении ведомства.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.