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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Разводы караулов в Кремле возобновятся с 28 мая

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Кремле с 28 мая возобновляются еженедельные церемонии развода пеших и конных караулов президентского полка, сообщил центр по связям с прессой Федеральной службы охраны.

Церемонию будут проводить в полдень по субботам на Соборной площади Кремля с мая по сентябрь. Это будет 18-й сезон разводов караулов. В 2020 году церемонию не проводили из-за пандемии, а в 2021 году по той же причине проводили реже.

В разводе караулов участвуют рота специального караула президентского полка, кавалерийский почетный эскорт президентского полка и президентский оркестр.

В 2019 году в программу церемонии добавили специальные приемы с оружием из 20 элементов, которые выполняются без пауз, в быстром темпе всем составом пешего караула одновременно.

Основные элементы выступления пешего караула, утвержденные еще в 2004 году, -"квадрат", "диагональ", "круг", "расческа", "реверс", "лабиринт", "ручей", "часы", "крест". Затем их усложняли, чтобы увеличить зрелищность церемонии.

В программе разводов конных караулов останутся "конная карусель", "восьмерка", "свеча" и "цепочка", а также строевые приемы с холодным оружием.

В церемонии, задействованы лошади ганноверской и тракененской пород вороной и гнедой масти.

Музыкальное сопровождение церемонии - это старинные марши и сигналы.

Форма участников церемонии сшита по образцу формы 1909-1912 годов, созданной к столетию Отечественно войны 1812 года.

Президентский полк в 2021 году отметил свое 85-летие.

ФСО Кремль Президентский полк Соборная площадь
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