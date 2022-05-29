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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

В рамках развития МЦД в Москве до конца года появится 10 вокзалов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - К концу 2022 года на Московских центральных диаметрах (МЦД) планируется открыть десять новых и реконструированных вокзалов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.

"Проект МЦД по-прежнему остается для нас одним из приоритетных. С начала года уже закончили реконструкцию станции Толстопальцево, открыли новый пригородный вокзал Минская. Всего до конца года появится 10 новых и реконструированных вокзалов", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Много работаем над тем, чтобы пересадки с МЦД были быстрыми и удобными. (...) В целом, создаем единое транспортное пространство для удобства сотен тысяч москвичей и жителей области", - добавил мэр.

Собянин также отметил, что с ноября 2019 года всего было открыто 26 станций МЦД.

Москва МЦД Сергей Собянин
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