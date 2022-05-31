Свыше 40% месячной нормы осадков может выпасть за сутки в Москве

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - За ночь в отдельных районах столицы выпало до 8 мм осадков, до конца вторника может выпасть еще 14 мм, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства во вторник.

"По прогнозам синоптиков, дождь будет идти в столице сегодня весь день: может выпасть еще до 14 мм осадков", - говорится в сообщении.

По оценкам властей, прирост осадков за сутки в Москве местами может достичь 22 мм - 43% месячной нормы мая (51 мм).

Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки о скоплениях воды. "300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города", - уточняется в сообщении.

По информации Гидрометцентра России, в столице до 21:00 вторника действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15 м/с.

Ранее в метеобюро столицы "Интерфаксу" сообщили, что май в Москве, по предварительной оценке, пока на 2,5 градуса холоднее многолетней нормы.

"По данным на 30 мая, в городе выпало 56 мм осадков - 110% климатической нормы", - уточнили в метеобюро в понедельник.

Самым дождливым было 27 мая, когда за 12 часов на город обрушилось 22 мм осадков - более 40% месячной нормы.