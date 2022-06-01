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Кондиционеры в поездах московского метро переведены на летний режим

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В московском метро все кондиционеры в поездах перевели на летний режим, потому что на улице потеплело, сообщил Департамент транспорта столицы.

"Сотрудники лаборатории микроклимата метрополитена ежедневно следят за температурой на станциях - сейчас она полностью соответствует норме", - сообщил через пресс-службу департамента заммэра города Максим Ликсутов.

Он добавил, что режим работы вентиляционных шахт будет меняться по мере необходимости для увеличения воздухообмена в метро и снижения температуры.

Вагоны с кондиционером обозначены специальной наклейкой, в них форточку открывать не нужно, напомнили в Дептрансе.

Москва Московский метрополитен Максим Ликсутов Дептранс
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