Кондиционеры в поездах московского метро переведены на летний режим

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В московском метро все кондиционеры в поездах перевели на летний режим, потому что на улице потеплело, сообщил Департамент транспорта столицы.

"Сотрудники лаборатории микроклимата метрополитена ежедневно следят за температурой на станциях - сейчас она полностью соответствует норме", - сообщил через пресс-службу департамента заммэра города Максим Ликсутов.

Он добавил, что режим работы вентиляционных шахт будет меняться по мере необходимости для увеличения воздухообмена в метро и снижения температуры.

Вагоны с кондиционером обозначены специальной наклейкой, в них форточку открывать не нужно, напомнили в Дептрансе.