Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Собянин повысил минимальную заработную плату в Москве на 10%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - С 1 июня текущего года минимальная заработная плата в столице вырастет на 10%, сообщает пресс-служба московской мэрии.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Уточняется, что размер минимальной заработной платы составит 23 508 руб. Также на 10% увеличен прожиточный минимум, его сумма составит в расчете на душу населения - 20 585 руб., для трудоспособного населения - 23 508 руб., для пенсионеров - 15 410 руб., для детей - 17 791 руб.

Как уточняет пресс-служба, величина прожиточного минимума применяется в Москве в целях определения права граждан на получение отдельных социальных выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и бесплатной юридической помощи, а также в ряде других случаев.

Решение о повышении минимального размера заработной платы и величины прожиточного минимума - часть пакета мер правительства Москвы по поддержке граждан в условиях санкционного давления, пояснили в мэрии.

Москва Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москвичей предупредили о возможном дожде с грозой в ближайшие часы

Москвичей предупредили о возможном дожде с грозой в ближайшие часы
Пандемия коронавируса

Собянин объявил о "ковидной амнистии" в Москве

Собянин объявил о "ковидной амнистии" в Москве

Приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду оставлен в силе

Приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду оставлен в силе

Движение на зеленой ветке метро в Москве прервано из-за человека на рельсах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });