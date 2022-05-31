Собянин повысил минимальную заработную плату в Москве на 10%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - С 1 июня текущего года минимальная заработная плата в столице вырастет на 10%, сообщает пресс-служба московской мэрии.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Уточняется, что размер минимальной заработной платы составит 23 508 руб. Также на 10% увеличен прожиточный минимум, его сумма составит в расчете на душу населения - 20 585 руб., для трудоспособного населения - 23 508 руб., для пенсионеров - 15 410 руб., для детей - 17 791 руб.

Как уточняет пресс-служба, величина прожиточного минимума применяется в Москве в целях определения права граждан на получение отдельных социальных выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и бесплатной юридической помощи, а также в ряде других случаев.

Решение о повышении минимального размера заработной платы и величины прожиточного минимума - часть пакета мер правительства Москвы по поддержке граждан в условиях санкционного давления, пояснили в мэрии.