Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:30

Участок Устьинской набережной перероют с 7 июня из-за проведения фестиваля

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В связи с проведением фестиваля на Устьинской набережной будет перекрыт ее участок с 7 по 8 июня, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"С 23:00 7 июня по 08:00 8 июня будет перекрыто движение по проезду от Устьинской набережной до Устьинского проезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перекрывается участок в связи с проведением фестиваля "Времена и Эпохи. Победы России".

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ректор "Шанинки" Зуев проведет в СИЗО еще три месяца

Начальник главка столичного МЧС пострадал при пожаре в московском бизнес-центре

Пожар в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" потушен

Пожар в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" потушен

Более 120 человек спасены из горящего бизнес-центра в Москве

Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена в центре Москвы

До 15 человек могут находиться внутри горящего бизнес-центра на западе Москвы

До 15 человек могут находиться внутри горящего бизнес-центра на западе Москвы

На западе Москвы загорелся бизнес-центр

Оператор "Острова мечты" отсудил у H&M 538 млн рублей из-за закрытия магазина

Оператор "Острова мечты" отсудил у H&M 538 млн рублей из-за закрытия магазина

Суд в Москве оштрафовал Сергея Митрохина на 200 тыс. рублей

Суд в Москве оштрафовал Сергея Митрохина на 200 тыс. рублей

В Москве построят изогнутый пешеходный мост через Нагатинский затон

В Москве построят изогнутый пешеходный мост через Нагатинский затон
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });