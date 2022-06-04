Участок Устьинской набережной перероют с 7 июня из-за проведения фестиваля

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В связи с проведением фестиваля на Устьинской набережной будет перекрыт ее участок с 7 по 8 июня, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"С 23:00 7 июня по 08:00 8 июня будет перекрыто движение по проезду от Устьинской набережной до Устьинского проезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перекрывается участок в связи с проведением фестиваля "Времена и Эпохи. Победы России".