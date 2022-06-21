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В Москве утвердили предмет охраны дома-мастерской скульптора Мухиной

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В столице утвержден предмет охраны дома-мастерской скульптора Веры Мухиной, автора монумента "Рабочий и колхозница".

"Дом Веры Мухиной имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Эксперты изучили и описали исторический облик здания, его роль в архитектурном ансамбле района и все элементы. Теперь любые реставрационные работы будут проходить с учетом этих данных", - сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, ее слова приводятся на официальном сайте мэра Москвы.

В документе перечислены и описаны все характеристики и ценные элементы объекта культурного наследия. В предмет охраны специалисты Мосгорнаследия включили конструкцию крыши и треугольное окно на ней (световой фонарь), капитальные стены, перегородки, перекрытия и деревянную парадную лестницу с балюстрадой. Также в документ вошли архитектурно-художественное оформление фасадов здания, его интерьеров, материалы отделки и мемориальная мраморная доска в честь Мухиной. Особое внимание уделили описанию поворотного круга для скульптур в полу зала мастерской, его местоположению и конструкции.

Двухэтажное здание 1947 года постройки располагается по адресу: Пречистенский переулок, дом 5а. Сейчас оно находится в ведении Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря. С 1980-х годов там восстанавливали фрагменты древнерусской и среднеазиатской живописи. В 2018 году здание отреставрировали.

Мухина – художница и скульптор-монументалист. Училась в Москве и в Париже. В 1935-1937 годах по ее эскизам был создан монумент "Рабочий и колхозница", постаментом которого стал советский павильон на Всемирной выставке в Париже, спроектированный Борисом Иофаном. Среди других значительных работ Мухиной – скульптурные композиции "Хлеб" (1939), "Наука" (1950-1952) у здания МГУ, а также памятник Максиму Горькому на площади Тверская Застава, при работе над которым она выступила в качестве соавтора.

Москва
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