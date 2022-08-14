В понедельник в Москве досрочно откроют участок метро "Савеловская" - "Петровский парк"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В столице 15 августа откроется участок Большой кольцевой линии московского метрополитена "Савеловская" - "Петровский парк". Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что закрытие участка было связано с интеграцией в действующую сеть метро новых станций БКЛ: были проложены новые кабельные линии, установлено оборудование для управления движением поездов, проведена пусконаладка. Все работы завершены раньше срока.

"В перспективе у Большой кольцевой будет наибольшее количество пересадок среди линий метро - больше 45 - на радиальные линии, МЦК, все действующие и перспективные Московские центральные диаметры. Поездки станут быстрее и удобнее для больше чем 3 млн жителей 34 районов города", - подчеркнул мэр.

По его словам, на данный момент число поездок по БКЛ достигает 570 тыс. за день, после полного ввода ожидается увеличение до 750 тыс.