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Северный дублер Кутузовского проспекта достроят к 2024 году

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Работы по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить до конца 2023 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"В настоящее время продолжается активное строительство Северного дублера Кутузовского проспекта - новой вылетной магистрали, которая протянется от делового центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Концессионер планирует завершить строительство до конца 2023 года", - сказал он.

По его словам, на сегодня готовность магистрали оценивается почти в 40%, а к концу года она будет доведена до 70%.

Как добавил заммэра, "это будет первая платная магистраль в Москве, которая полностью строится за счет инвестора на основании концессионного соглашения".

Концессионное соглашение по созданию первой скоростной платной автодороги в черте города было заключено в 2014 году. Дублер, начинающийся у "Москва-Сити" возле МКАДа, будет примыкать к Северному обходу Одинцова, образуя единую скоростную магистраль.

Москва Кутузовский проспект
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