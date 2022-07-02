Второй участок линии от Коммунарки до Троицка запустят после 2027 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Участок линии метро с шестью станциями до Троицка будет запущен после 2027 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев журналистам в субботу.

"Второй участок линии от Коммунарки до Троицка будет запущен после 2027 года. Сейчас завершается утверждение маршрута и мест размещения станций этого участка", - сказал он.

По его словам, строительство данного участка подразумевается мелким заложением с сооружением перегонных тоннелей закрытым способом, а станционных комплексов - открытым.

Троицкая линия метро пройдет от МЦК (Московское центральное кольцо) до городского округа Троицк, ее длина составит свыше 40 км. На первом участке Троицкой линии строят пять станций: "Новаторскую", "Университет Дружбы Народов", "Улицу Генерала Тюленева", "Тютчевскую" и "Мамыри".