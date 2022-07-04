Москвичам помогут оформить FAN ID во Дворце госуслуг на ВДНХ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Москвичам с 4 июля помогут оформить карту болельщика FAN ID для посещения спортивных мероприятий во флагманских центрах "Мои документы" и Дворце госуслуг на ВДНХ, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

Она объяснила, что подать заявление на оформление карты болельщика можно на портале "Госуслуг", заполнив анкету и загрузив туда фотографию.

"После подачи заявления необходимо подтвердить личность - сделать это помогут во всех флагманских офисах "Мои Документы" или Дворце госуслуг на ВДНХ", - сказала заммэра.

Она напомнила, что эти центры работают с 10:00 до 22:00, и там вместе с подтверждением карты болельщика можно пройти быструю проверку здоровья.

"С собой нужно взять только документ, удостоверяющий личность. При соответствии данных уже через 5-10 минут у заявителя в личном кабинете появится электронная карта болельщика", - добавила Ракова.

Подать заявление на федеральном портале госуслуг самостоятельно могут граждане старше 14 лет, для детей младше этого возраста оформлять карту должны родители или иные законные представители в своем личном кабинете, уточнили в комплексе социального развития Москвы.

При подтверждении личности для детей младше 14 лет их представители должны иметь при себе оригинал свидетельства о рождении ребенка. Посещать центр госуслуг детям не требуется.

Ранее о начале оформления цифровой карты болельщика с 4 июля объявляло Минспорта. Карта необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги. Оформить ее можно в МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области, Краснодарский край, Чеченская Республика.

Первоначально FAN ID будет нужна для посещения домашних матчей РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи. До конца года к использованию системы подключатся остальные города, где находятся клубы-участники РПЛ.