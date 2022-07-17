Москвичей предупредили о грозе со шквалистым ветром

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС РФ по Москве выпустило предупреждение о дожде с грозой и сильном ветре в воскресенье.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 17 июля местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра порывами до 15 м/с", - говорится в его сообщении.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что в воскресенье в столичном регионе ожидается гроза и кратковременные осадки.