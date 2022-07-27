Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Более семи тысяч кандидатов выдвинулись на муниципальные выборы в Москве

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Кампания по выдвижению кандидатов на участие в муниципальных выборах завершилась в Москве, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Выдвинулись 7 326 человек", - сказал Реут "Интерфаксу".

Он пояснил, что, таким образом, на один мандат будет претендовать примерно по пять кандидатов. "Вполне хорошая конкуренция", - отметил Реут.

В Москве с 9 по 11 сентября состоятся выборы членов советов депутатов муниципальных образований.

Муниципальные выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы.

Дмитрий Реут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

Москвичей предупредили о сильной жаре во вторник и среду

Гроза и сильный ветер ожидаются вечером в Москве

Гроза и сильный ветер ожидаются вечером в Москве

Адвокат сообщил о задержании в Москве Леонида Гозмана

Град с грозой ожидаются в Москве 25 июля

Град с грозой ожидаются в Москве 25 июля

В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за жары

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве в субботу

Лефортовский суд попросили изъять у экс-инспектора ГАИ деньги и дома на 200 млн рублей

Упавший на рельсы в московском метро пассажир погиб

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });