Более семи тысяч кандидатов выдвинулись на муниципальные выборы в Москве

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Кампания по выдвижению кандидатов на участие в муниципальных выборах завершилась в Москве, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Выдвинулись 7 326 человек", - сказал Реут "Интерфаксу".

Он пояснил, что, таким образом, на один мандат будет претендовать примерно по пять кандидатов. "Вполне хорошая конкуренция", - отметил Реут.

В Москве с 9 по 11 сентября состоятся выборы членов советов депутатов муниципальных образований.

Муниципальные выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы.