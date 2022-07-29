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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Москвичам пообещали теплое, "но не супер-жаркое" начало августа

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В столичном регионе первая неделя августа будет теплой и без осадков, а на всей европейской части России погоду будет определять антициклон, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Первая неделя августа в Москве, прямо с понедельника, будет теплой, не супер-жаркой, но теплой, температура воздуха в диапазоне 25-30 градусов. Температура воздуха будет выше нормы на 2-3 градуса", - сказал он.

Погоду определит перемещение в столичный регион воздушных масс с востока, которые "достаточно теплые и не насыщенные влагой, поэтому осадков не прогнозируется в целом всю первую неделю".

С началом августа "над европейской Россией устанавливается антициклональная погода, поэтому будет много солнца и безоблачное небо".

По прогнозу на сайте Гидрометцентра в выходные в Москве и Подмосковье осадков не ожидается, днем в субботу будет +23...+25 градусов, в воскресенье - до 26 градусов тепла.

Москва Московская область Роман Вильфанд Гидрометцентр
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