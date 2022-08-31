Тестирование Face Pay на всех станциях МЦК начнут 3 сентября

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Москве с 3 сентября на всех станциях Московского центрального кольца начнут тестировать систему оплаты проезда через распознавание лиц Face Pay, сообщил городской Департамент транспорта.

1 сентября систему запустят на первых 15 станциях МЦК. В Дептрансе предупредили, что система будет работать на турникетах с черными стикерами. Подключиться к Face Pay можно в приложении "Метро Москвы", тем, кто будет активно тестировать систему и оставлять отзывы, чиновники пообещали подарок.

Face Pay запустили в московском метро осенью 2021 года. С середины марта Face Pay заработала на первой станции Московского центрального кольца "Кутузовская". Также систему тестируют на наземном транспорте.