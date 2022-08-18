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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Во "Внуково" пресекли контрабанду в Дубай более 200 кг золота

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники таможни московского аэропорта "Внуково" пресекли попытку вывоза 225 кг золота стоимостью около 800 млн рублей из России в Дубай, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) в четверг.

"45 золотых мерных слитков пытались вывезти за границу шесть курьеров - граждане России и Армении", - сказали в ФТС.

Первая группа из трех человек должна была вылететь в Ереван со слитками в багаже и ручной клади. Как пояснили в ФТС, "направление было выбрано не случайно - Армения входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и таможенный контроль в отношении пассажиров не проводится".

Вторая группа перевозчиков направлялась в Дубай (ОАЭ) и проследовала через зону таможенного контроля с пустыми чемоданами под видом туристов.

"Пройдя пограничный контроль, сообщники встретились в нейтральной зоне аэропорта. Перед выходом на посадку они обменялись ручной кладью для вывоза золотых слитков в Дубай. Злоумышленники с ценным грузом были задержаны оперативниками Внуковской таможни после посадки в самолет", - сообщает пресс-служба.

В ФТС отметили, что на всех слитках присутствовали обязательные метки: серийные номера, клейма, литеры и промышленные пробы, подтверждающие качество металла.

"В настоящий момент иностранные граждане заключены под стражу, в отношении россиян избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - заявили в ведомстве.

Там добавили, что возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 и одно уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров; контрабанда стратегически важных товаров в составе группы лиц по предварительному сговору).

Москва Внуково Дубай ФТС Армения
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