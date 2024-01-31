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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Таможенники московского авиаузла за год выявили у граждан контрабанду на 4 млрд рублей

На "Шереметьево" пришлось 40% таможенных нарушений

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Таможенные службы московского авиаузла в 2023 году выявили более 11 тысяч нарушений при перемещении физическими лицами товаров и наличных денег, общая стоимость предметов контрабанды составила почти 4 млрд рублей, сообщила ФТС России.

В 40% случаев граждане нарушали таможенные правила при пересечении границы в аэропорту "Шереметьево".

По выявленным фактам сотрудники Шереметьевской, Домодедовской и Внуковской таможен возбудили 97 уголовных дел и свыше 10,9 тысячи дел об административных правонарушениях.

Наибольшая доля преступлений и правонарушений зафиксирована при незаконном перемещении валюты: зарегистрировано более 60 сообщений о преступлениях, ставших основой для 40 уголовных дел по ст. 200.1 УК (контрабанда наличных), возбуждено свыше 8,4 тысячи дел об административных правонарушениях по ст. 16.4 (недекларирование либо недостоверное декларирование наличных).

"Это 73% от общего числа фактов незаконного перемещения денежных средств, выявленных таможенниками по всей стране за минувший год, - отмечается в сообщении. - Российские рубли, доллары США и евро наиболее часто незаконно ввозили из Турции, ОАЭ и Азербайджана, вывозили - по тем же направлениям, а также в Китай, Узбекистан, Сербию и Израиль".

"Также граждане предпринимали попытки незаконного перемещения ювелирных украшений и наручных часов, брендовой одежды, электроники, культурных ценностей, алкогольной и табачной продукции, наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров", - отмечается в сообщении.

Шереметьево ФТС Домодедово Внуково Москва
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