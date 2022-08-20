Мэрия Москвы сообщила об очищении воздуха в субботу на фоне изменения погоды

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В настоящее время продолжается перенос воздушных масс в Москву из районов очагов природных пожаров в Рязанской и Владимирской области, но воздух в городе днем очистился, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в субботу.

"Благодаря улучшению процессов рассеивания в атмосфере и небольшому дождю отмечено снижение в воздухе взвешенных частиц, из-за которых жители отдельных районов ощущали запах гари в утренние часы", - сообщил Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Ссылаясь на данные "Мосэкомониторинга", заммэра уточнил, что концентрация этих частиц не превышает допустимых значений и фиксируется на низком уровне - в пять раз ниже установленных нормативов.