Сильный запах гари зафиксировали в некоторых районах Москвы

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Сильный запах гари отмечался ночью и утром в некоторых районах столицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в понедельник.

"В ночные часы и ранним утром из-за переноса воздушных масс и ослабления условий рассеивания в отдельных районах города ощущался более сильный запах гари от очагов ландшафтных пожаров в соседних областях", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, условия рассеивания способствуют постепенному ослаблению запаха гари в столице

"В настоящее время условия рассеивания улучшаются, однако перенос воздушных масс с очагов ландшафтных пожаров сохраняется - в отдельных районах по-прежнему может ощущаться запах гари", - подчеркивается в сообщении.

По данным властей, превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц не зафиксировано.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил в воскресенье, что из-за лесных пожаров в Рязанской и Владимирской областях, дым от которых доносится до Москвы, в мегаполисе продолжают усиленно работать городские службы.

Московские спасатели продолжают работать в регионах, где наблюдаются лесные пожары.

В Рязанской области задействовано более 400 человек и 120 единиц техники. Работает шесть вертолетов и 14 тяжелых бульдозеров.

Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.