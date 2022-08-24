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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Склад загорелся на севере Москвы, есть погибший и пострадавшие

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Огонь охватил складское помещение на площади 1,5 тыс. кв. метров на севере Москвы, сообщила пресс-служба МЧС России в среду.

"На Сигнальном проезде, дом 16, строение 27 происходит возгорание на площади 1500 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы столичного главка МЧС, пострадали три человека.

В свою очередь, следователи и прокуроры проводят проверку по факту пожара в помещении складов в Москве, по их данным, один человек погиб.

По информации представителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлии Ивановой, один человек погиб и двое госпитализированы.

"Днем 24 августа в торгово-складском комплексе, расположенном по Сигнальному проезду в городе Москве, произошло возгорание, в результате которого, по предварительной информации, один человек погиб, двое госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", - сказала она.

По ее словам, по данному факту начата доследственная проверка.

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