Пожар на складе в Москве, где погиб человек, ликвидирован

Фото: АГН "Москва"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в складском помещении на севере Москвы, спасатели потушили возгорание, сообщила пресс-служба МЧС России в среду.

"В 20:25 пожар полностью ликвидирован. В результате пожара два человека пострадали и один погиб", - говорится в сообщении.

Ранее в среду сообщалось, что пожар возник на складе в Москве, огонь распространился на площадь 1,5 тыс. кв. метров.

В столичном главке Следственного комитета сообщили, что по факту гибели мужчины на пожаре возбуждено дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).