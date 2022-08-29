На Воробьевых горах зимой откроются три горнолыжных спуска

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Ближайшей зимой на Воробьевых горах в Москве откроют три горнолыжных спуска длиной до 170 до 325 метров, сообщил в блоге мэр города Сергей Собянин.

По его словам, там будут тренироваться спортсмены, а в свободное от тренировок время спуски будут доступны всем желающим.

Также на Воробьевых горах снова откроются прыжковые трамплины.

Мэр пообещал благоустроить аллею спортивной славы, которая связывает станцию метро "Воробьевы горы" с канатной дорогой, спортивными объектами и набережной Москвы-реки.