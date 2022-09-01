В Москве открылся Всероссийский центр для одаренных слепых детей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Москве на базе Школы-интерната № 1 начал работу первый в стране Всероссийский центр для слепых одаренных детей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова цитируют в аппарате вице-премьера.

Она напомнила, что 1 сентября 2021 года она поручила проработать вопрос о создании федерального центра, где бы могли учиться слепые дети с выдающимися академическими способностями из всех регионов, и сейчас такой центр открыли при активной поддержке правительства Москвы.

Уже в этом году в центре будут учиться восемь школьников из Башкирии, Приморского края, Владимирской, Ивановской, Новосибирской и Ростовской областей и Москвы, которые прошли конкурсный отбор. Их зачислили в 7 класс.

Предполагается, что в центр будут брать детей с 7 класса, набор будет проходить ежегодно, выпускники будут сдавать государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования.

Помимо обучения одаренных детей, на базе центра будут проводить курсы повышения квалификации по обучению и психолого-педагогическому сопровождению учеников с нарушениями зрения, а также проводить научную апробацию инновационных технологий сопровождения слепых и диагностических оценочных методик.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в свою очередь, отметила, что для столицы важно, что "Москва может использовать свой опыт обучения незрячих школьников для работы с ребятами из регионов".

Центр создан на базе школы-интерната для обучения и реабилитации слепых столичного Департамента труда и социальной защиты населения.