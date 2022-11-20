Правительство РФ поддержит финансово Всероссийский центр для одаренных слепых детей

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - С 2023 года Всероссийский центр для слепых обучающихся, проявивших выдающиеся академические способности, будет получать субсидии из федерального бюджета. Постановление о правилах предоставления такой поддержки подписал премьер РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте правительства.

"За счет финансирования из федерального бюджета дети смогут проживать в интернате и получать бесплатное питание. На эти цели будет ежегодно выделяться 60 млн рублей. Гранты в форме субсидии будут предоставляться в рамках государственной программы "Доступная среда", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, единственный в своем роде Всероссийский центр для одаренных слепых детей открылся в Москве 1 сентября 2022 года на базе школы-интерната 1 - старейшего учреждения в городе, которое специализируется на обучении незрячих детей с 1882 года.

Ежегодно в новый центр будут зачислять талантливых детей, прошедших конкурсный отбор, из всех регионов России. Обучение будет вестись с 7-го класса. Кроме того, в центре будет проводиться повышение квалификации педагогов, обучающих детей с нарушениями зрения, а также научная апробация инновационных технологий сопровождения обучения одаренных слепых.