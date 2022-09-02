В Дорогомилове обустроят зону отдыха с парящими мостами

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В московском районе Дорогомилово обустроят зону отдыха с тремя "парящими" над рекой мостами, зеркальным прудом, фонтаном и арт-инсталляцией в виде сверкающего шара, рассказали в пресс-службы Москомархитектуры.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что от Филевского парка до театра "Мастерская Петра Фоменко" обустроят набережную и будут благоустроены территории под Белорусским и Дорогомиловским мостами и рядом с проектной эстакадой.

"На набережной также разместятся крытые павильоны проката и кафе, разнообразные места выхода к воде - деревянные мостки, балконы, созданные по индивидуальному проекту сходы в виде лестниц и амфитеатров. И абсолютно ответственная позиция у застройщика, который поблизости реализует новый жилой комплекс и проект благоустройства вписывает в общегородской", - сказал Кузнецов.

На стилобате жилого комплекса установят большой зеркальный пруд. Водоем будет расположен внутри пространства со стенами из живых изгородей. С одной стороны пруда будет находиться высокая стена-фонтан. Также над прудом установят большой сверкающий зеркальный шар.

Проект реализует городской Департамент строительства вместе с Москомархитектурой, проектировщиками АО "Москапстрой" и ландшафтной компанией ARTEZA.