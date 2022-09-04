Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Центр Москвы перекрыт из-за велогонки и велофестиваля

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Центр Москвы утром и днем в воскресенье будет перекрыт для движения транспорта, это связано со спортивными мероприятиями, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 10:00 до окончания мероприятия в связи с проведением "Московского осеннего велофестиваля" на ул. Тестовская, на Краснопресненской, Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Русаковской набережных (будет ограничено движение транспорта - ИФ)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с 6:30 перекрыто движение на Краснопресненской, Лужнецкой, Фрунзенской, Краснохолмской набережных из-за велогонки "Две реки". Ограничение будет действовать до окончания соревнований.

Кроме того, запрещена парковка на участках перекрытий.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Михаил Горбачев похоронен на Новодевичьем кладбище

В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

Послы США, Великобритании и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым

В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

Москвичам посоветовали не ждать бабьего лета в начале сентября

Москвичам посоветовали не ждать бабьего лета в начале сентября

Церемонию прощания с Горбачевым сократили на два часа

Глава совета директоров "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов погиб, выпав из окна больницы

Глава совета директоров "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов погиб, выпав из окна больницы

Москвичей предупредили о чрезвычайной пожароопасности с 1 по 3 сентября

Москвичей предупредили о чрезвычайной пожароопасности с 1 по 3 сентября

Синоптики спрогнозировали резкое изменение погоды и похолодание в Москве со среды

Синоптики спрогнозировали резкое изменение погоды и похолодание в Москве со среды

Москвичей предупредили о грозе с дождем с вечера вторника до утра среды

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });