Центр Москвы перекрыт из-за велогонки и велофестиваля

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Центр Москвы утром и днем в воскресенье будет перекрыт для движения транспорта, это связано со спортивными мероприятиями, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 10:00 до окончания мероприятия в связи с проведением "Московского осеннего велофестиваля" на ул. Тестовская, на Краснопресненской, Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Русаковской набережных (будет ограничено движение транспорта - ИФ)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с 6:30 перекрыто движение на Краснопресненской, Лужнецкой, Фрунзенской, Краснохолмской набережных из-за велогонки "Две реки". Ограничение будет действовать до окончания соревнований.

Кроме того, запрещена парковка на участках перекрытий.