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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Почти 10 км "выделенок" дополнительно появятся на дорогах Москвы в конце сентября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Шесть новых выделенных полос для общественного транспорта организуют в Москве с 24 сентября, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"С 24 сентября еще в шести местах Москвы появятся новые "выделенки" - это почти 10 км дорог", - говорится в сообщении.

Самая длинная выделенная полоса появится на Севастопольском проспекте, ее протяженность превысит три километра.

Также "выделенки" организуют на Очаковском путепроводе и Никулинской улице, в проезде Кошкина, на Загородном шоссе, на Ореховом бульваре, на Рябиновой улице.

Ожидается, что это позволит городскому транспорту меньше стоять в дорожных пробках.

Москва
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