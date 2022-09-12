В Москве впервые появились в продаже студии-новостройки в подвалах

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Жилье в подвалах и в цокольных этажах впервые появилось на первичном рынке жилья в Москве, отмечают в компании "Метриум".

"В III квартале 2022 года на первичном рынке жилья в Москве появились студии, предусмотренные в подземной части зданий - впервые за всю историю наблюдений. Апартаменты находятся в подвалах и цокольных этажах реконструируемых зданий", - говорят в компании.

Там добавили, что предложение представлено в четырех комплексах апартаментов, где покупателям предлагают приобрести студии в подземной части здания как минимум за 1,43 млн рублей. В некоторых апартаментах нет оконных проемов. Средняя стоимость квадратного метра в подвальных студиях - 196,9 тыс. рублей. Среди проектов бывшие общежития. Реконструкция зданий завершена, апартаменты продаются под ключ. Финансировала работы группа частных инвесторов, не представляющая конкретную девелоперскую компанию.

В середине августа у покупателей на выбор было всего 35 апартаментов из 97 в подвальных или цокольных этажах четырех комплексов. Все эти помещения - студии. В продаже есть апартаменты площадью от 11,8 кв. м до 33,2 кв. м.

Все четыре комплекса относятся к сегменту рынка новостроек эконом-класса, которые, по подсчетам аналитиков компании в Москве в среднем стоят 227 тыс. рублей за кв. м.

Жилье в подвале - не единственная экзотичная новинка рынка новостроек Москвы летом 2022 года. Так, часть студий предусмотрена на антресольных этажах. Антресольный этаж - это второй этаж в двухэтажной конструкции, построенной внутри одного помещения большого здания (цеха, ангара). Студию на одном из антресольных этажей можно купить минимум за 3,8 млн рублей (11 кв. м).

Эксперты компании отмечают, что такие экзотические форматы в будущем появятся на рынке апартаментов в реконструированных зданиях. Однако такая практика массовой не станет и пока будет ограничена Москвой и Петербургом, где цены на новостройки очень высоки. В регионах ценовой вопрос стоит не столь остро, поэтому за МКАД вряд ли появятся в продаже подвальные апартаменты от застройщиков.