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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

В Москве на Бутырской улице построят МФЦ в форме смерча

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Москве на Бутырской улице у Савеловского вокзала решили построить многофункциональный центр общей площадью 18 900 кв. м, который по форме будет напоминать вращающийся по спирали смерч, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Его построят по адресу Бутырская улица, з/у 1.

"Фасадные решения представляют собой объем с выразительной пластикой. Закрученный по спирали, он напоминает смерч. Формообразование за счет поворота каждого последующего этажа позволяет увеличить поэтажную площадь и создает отличные видовые характеристики - рассказал через пресс-службу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Ступенчатый ритм фасадов подчеркнут с помощью подсветки консолей, что в темное время суток создаст эффект "парящих" этажей. На благоустроенной террасе второго этажа и на эксплуатируемой кровле сделают прозрачные ограждения из триплекса".

Для отделки МФЦ будет использована система структурного остекления и стекло с солнцезащитными и энергосберегающими свойствами.

Высота комплекса составит девять этажей. На трех подземных уровнях запроектирован паркинг на 53 машино-места и технические помещения.

Сергей Кузнецов Москомархитектура Москва Савеловский вокзал
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