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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Власти Москвы опровергли сообщения о нехватке ПЦР-тестов в медучреждениях

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Информация о нехватке ПЦР-тестов для выявления коронавируса в столичных больницах и поликлиниках не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Москвы.

"Медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы, обеспечены ПЦР-тестами для выявления коронавируса в полном объеме, дефицита нет", - сказал собеседник агентства.

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Он напомнил, что пройти тестирование на COVID-19 можно в отделениях ОРВИ в поликлиниках при наличии симптомов, также тестирование проводится всем пациентам, проступающим на госпитализацию.

"В случае предоставления данных пациентов, которым было отказано в проведении тестирования, департамент здравоохранения готов разобраться в каждом случае индивидуально", - сказали в депздраве.

Ранее в СМИ появилась информация, что в московских больницах заканчиваются тесты на COVID-19.

Москва коронавирус
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