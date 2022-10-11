Власти Москвы опровергли сообщения о нехватке ПЦР-тестов в медучреждениях

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Информация о нехватке ПЦР-тестов для выявления коронавируса в столичных больницах и поликлиниках не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Москвы.

"Медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы, обеспечены ПЦР-тестами для выявления коронавируса в полном объеме, дефицита нет", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что пройти тестирование на COVID-19 можно в отделениях ОРВИ в поликлиниках при наличии симптомов, также тестирование проводится всем пациентам, проступающим на госпитализацию.

"В случае предоставления данных пациентов, которым было отказано в проведении тестирования, департамент здравоохранения готов разобраться в каждом случае индивидуально", - сказали в депздраве.

Ранее в СМИ появилась информация, что в московских больницах заканчиваются тесты на COVID-19.